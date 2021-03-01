В Кремле прокомментировали слова Байдена о Крыме

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакой аннексии Крыма не было, это было законное решение о воссоединении. Так он прокомментировал слова американского президента Джо Байдена о полуострове.

— Понимаете, аннексию Крыма действительно невозможно признать. Никто об аннексии Крыма не говорит. Потому что ее не было, аннексии Крыма. Было воссоединение Крыма с Россией, причем достаточно в строгом соответствии со всеми нормами международного права», — приводит «РИА Новости» слова Пескова.

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Он добавил, что Байден не поднимал тему Крыма в ходе личных контактов с Кремлем.

На прошлой неделе Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским. Вашингтон будет продолжать работать над привлечением РФ к ответственности за «агрессию» на Украине.

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев отмечал, что отказ американского президента Джо Байдена признать Крым российским неудивителен, поскольку в противном случае ему пришлось бы признать и причастность США к перевороту на Украине в 2014 году.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за присоединение к РФ.

Татьяна Леухина