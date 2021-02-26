Байден заявил, что никогда не признает Крым российским

Фото: Michael Stokes / flickr.com

Американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским. Вашингтон будет продолжать работать над привлечением РФ к ответственности за «агрессию» на Украине.

— В эту мрачную годовщину мы повторяем простую истину: Крым — это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России, — говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Фото: pixabay.com

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за присоединение к РФ.

В понедельник в стенах немецкого парламента депутат Бундестага ФРГ Вальдемар Гердт партии «Альтернатива для Германии» заявил о намерении поднять вопрос об устроенной Украиной водной блокаде Крыма, назвав методы Украины «средневековыми».



Татьяна Леухина