В Госдуме прокомментировали отказ Байдена признать Крым российским

Отказ американского президента Джо Байдена признать Крым российским неудивителен, поскольку в противном случае ему пришлось бы признать и причастность США к перевороту на Украине в 2014 году. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Константин Бахарев.

— Ни он, ни кто либо другой, входивший тогда в администрацию президента (Барака, — прим. ред.) Обамы, никогда публично не будут заявлять иной позиции по Крыму. Для них признать российский статус Крыма — это политическое самоубийство», — передает «РИА Новости» его слова.

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Вчера американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским. Политик подчеркнул, что Вашингтон будет продолжать работать над привлечением РФ к ответственности за «агрессию» на Украине. Заявление опубликовали на сайте Белого дома.

Крым вошел в состав России после проведенного там в марте 2014 года референдума, по итогам которого 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за присоединение к РФ.