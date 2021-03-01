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Фирма «Зингер» подала в суд на татарстанских предпринимателей

10:31, 01.03.2021
Фирма «Зингер» подала в суд на татарстанских предпринимателей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Арбитражный суд Татарстана поступило 12 исковых заявлений петербургской фирмы ООО «Зингер СПб», адресованных предпринимателям из республики, следует из картотеки суда.

Сумма исковых требований — 50 тысяч рублей. Общий размер по всем искам может составить 600 тыс. рублей.

Вероятно, в исках речь идет о возможном нарушении прав на специальный торговый знак ZINGER. Марка указана на инструментах для маникюра, которые продаются в розничных торговых точках.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Иски получили предприниматели и из других регионов. Например, из Тамбовской и Новосибирской областей.

В январе текущего года Harman International Industries, подконтрольный техногиганту Samsung производитель аудиотехники под популярным брендом JBL, инициировал новую волну судебных разбирательств с татарстанскими предпринимателями. АС РТ зарегистрировал уже свыше 60 исков к различным местным компаниям. Все подробности — в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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