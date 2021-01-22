«Дочка» Samsung начала новый «крестовый поход» на контрафакт в Татарстане

Фото: предоставлено компанией HARMAN

Суды против контрафактных наушников и колонок

Harman International Industries, подконтрольный техногиганту Samsung производитель аудиотехники под популярным брендом JBL, инициировал новую волну судебных разбирательств с татарстанскими предпринимателями. Арбитражный суд Татарстана зарегистрировал уже свыше 60 исков к различным татарстанским предпринимателям и компаниям. Harman International Industries принадлежат права на ряд брендов аудиотехники, самым узнаваемым из которых можно назвать JBL — под ним производят портативные колонки, наушники и профессиональные аудиосистемы. Этому бренду уже более 70 лет, но особую популярность в России он обрел в последние годы.

Последний раз владелец JBL инициировал подобную волну исков в Татарстане около года назад. Причем некоторые из ответчиков тогда даже принимали иски за мошенников — дело в том, что в картотеке в качестве адреса истца в татарстанском арбитраже фигурировал город Омск, причем и в этом году тоже. В российском представительстве компании тогда объясняли ситуацию тем, что над исками работают различные юридические компании — впрочем, ни одна из них не была из Омска, и в Harman предполагали, что дело в какой-либо опечатке в судах.

Однако в целом по стране иски от Harman International Industries массово регистрируются почти каждый месяц. На этой неделе, помимо Татарстана, несколько исков также зарегистрировал Арбитражный суд Чувашской республики. Всего картотека Арбитражного суда за 2020 год насчитывает свыше 1 300 решений по искам от Harman.

Основные претензии были связаны с нарушением авторских прав — чаще всего как раз на бренд JBL. Судя по решениям некоторых судов, перед исками, проводилось нечто вроде «контрольной закупки» контрафактной техники у предпринимателей, а после истец требовал компенсации в 50 тысяч рублей в досудебном порядке.

Судя по базе решений Арбитражного суда, чаще всего иски Harman International Industries заканчивались частичным удовлетворением требований. Фото Максима Платонова

В числе ответчиков в этот раз оказалось несколько юрлиц салонов сотовой связи Dixis из Закамья бизнесмена Рустама Умудова. Юрист компании сообщила корреспонденту «Реального времени», что, поскольку суды в этих процессах обычно встают на сторону Harman, компания приняла решение заключить досудебное соглашение, и более того — уже заключила его. Вопрос о том, действительно ли имела место продажа контрафакта, в компании комментировать не стали.

Результаты «крестового похода»

Судя по базе решений Арбитражного суда, чаще всего иски Harman International Industries заканчивались частичным удовлетворением требований. Истец требовал компенсацию в 50 тысяч рублей плюс судебные расходы, суд снижал эту сумму до 10 тысяч рублей, в отдельных случаях — до 20 тысяч рублей. Иногда суд утверждал мировое соглашение между сторонами, по которому ответчик выплачивал 25 тысяч рублей плюс небольшую сумму судебных расходов.

Впрочем, в других регионах практика сложилась чуть более строго: так, в Новосибирской области и в Санкт-Петербурге суд взыскивал уже по 25 тысяч рублей, а в Курганской области и Карелии — и все 50 тысяч рублей.

В отдельных случаях иски оставляли без рассмотрения — правда, причина в документах суда не указана. Иногда предприниматели обжаловали решения суда в апелляции, впрочем, безуспешно.

Борьба с подделками продукции бренда JBL в России ведется в судах с 2017 года. Фото предоставлено компанией HARMAN

При этом Harman International Industries буквально накануне отчиталась о результатах борьбы с подделками продукции бренда JBL в России. По заявлению компании, такая борьба ведется в судах с 2017 года, за 2020 партнеры Harman (видимо, речь как раз о сторонних юридических компаниях) выявили более 1 567 нарушений в офлайн-среде и подали рекордное количество судебных исков — 1 380. 11 исков подано к оптовым продавцам. Основной источник контрафакта, как заявляет Harman, — Китай.

В своем отчете Harman приводит иную оценку среднего размера компенсации — якобы она достигает 100 тысяч рублей для розничных торговцев и миллиона рублей для мелкого опта. В результате, по заявлению компании, за 2020 год с нарушителей взыскали компенсацию на сумму 16 347 152 рубля.

В 2020 году торговля контрафактными JBL (и борьба с ними) перешла в онлайн. Как заявляет компания, за год выявили 1 524 сайта, где торгуют подделками, «подавляющее большинство» из них уже заблокировано. Отмечается, что в некоторых случаях на этих сайтах продают колонки без маркировки JBL, но в остальном (форма, дизайн) — копирующие продукцию бренда. К ним Harman также предъявляет претензии. В результате всей этой деятельности, по оценке компании, в Москве продажи контрафакта снизились на 169,1%, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — на 258,29%.

Александр Артемьев