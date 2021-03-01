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В Казани установят мемориальные доски народному поэту Фанису Яруллину и военачальнику Федору Красавину

10:11, 01.03.2021
В Казани установят мемориальные доски народному поэту Фанису Яруллину и военачальнику Федору Красавину
Фото: ru.wikipedia.org (Фёдор Красавин)

В Казани установят две новые мемориальные доски. Одна посвящена народному поэту Татарстана, лауреату Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая Фанису Яруллину, вторая — генерал-майору, начальнику Казанского гарнизона в годы Великой Отечественной войны, командиру 100-й стрелковой дивизии, освободившей 27 января 1945 года лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) Федору Красавину. Соответствующие постановления за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина опубликованы на официальном портале правовой информации.

Мемориальную доску в честь Яруллина на русском и татарском языках установят на фасаде здания по ул. Жуковского, 9, где проживал поэт в 2005—2011 годах.

Фанис Яруллин. Фото: tatar-congress.org

Доска в честь Красавина появится на фасаде дома №4 по ул. Адамюка, где военачальник жил с 1945 по 1948 годы.

Общество Татарстан
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