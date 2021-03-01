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В Казани в понедельник утром образовались 8-балльные пробки

07:57, 01.03.2021
В Казани в понедельник утром образовались 8-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани в понедельник утром образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 7.55.

Так, затор из-за ДТП образовался на улице Космонавтов. Движение затруднено на улицах Николая Ершова, Аделя Кутуя, Гвардейской, Ломжинской. Пробки наблюдаются на улицах Восстания, Декабристов, Копылова, Белинского, Фатыха Амирхана, Мира. Небольшой затор из-за аварии возник на Залесной улице.

АвтоБизнесТранспорт Татарстан
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