В Казани в понедельник утром образовались 8-балльные пробки

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В Казани в понедельник утром образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт» по состоянию на 7.55.

Так, затор из-за ДТП образовался на улице Космонавтов. Движение затруднено на улицах Николая Ершова, Аделя Кутуя, Гвардейской, Ломжинской. Пробки наблюдаются на улицах Восстания, Декабристов, Копылова, Белинского, Фатыха Амирхана, Мира. Небольшой затор из-за аварии возник на Залесной улице.