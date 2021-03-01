В России предложили юридически закрепить предвыборные обещания депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов перед избирателями. Это поможет сформировать работу в парламенте на основе обращений граждан.

Такие обязательства чиновников можно было бы закрепить в законе о статусе депутата или в регламенте Госдумы. По мнению Володина, это позволило бы реализовывать эти предложения через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы.

Фото: duma.gov.ru

«Возможности, конечно, у всех разные, но эффективность работы возрастет точно, станет меньше демагогии. Избиратели смогут спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства», — передает RT его слова.

На этой неделе лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что начало лета — самый благоприятный период для досрочных выборов в Госдуму. По его мнению, в конце марта Дума может быть распущена, а в конце июня можно провести выборы. Однако председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что запланированные на сентябрь 2021 года выборы в Госдуму не будут переносить, поскольку это нецелесообразно и нереально.

Выборы в Государственную думу восьмого созыва назначили на 19 сентября.

