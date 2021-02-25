Жириновский допустил досрочное проведение выборов в Госдуму

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что начало лета — самый благоприятный период для досрочных выборов в Госдуму. Такое мнение политик выразил в эфире телеканала «Россия-24".

Он напомнил, что партия «Единая Россия» предлагала сдвинуть сроки еще прошлой осенью.

«Это не наше предложение и не наша идея. Но это возможно и сейчас. В конце марта Дума может быть распущена и в конце июня проведены выборы», — приводит «РИА Новости» его слова.

По закону четырех месяцев может хватить для подготовки к выборам. А эпидемиологическая обстановка будет лучше летом, а не осенью, считает политик.

Фото: duma.gov.ru

Выборы в Государственную думу восьмого созыва назначили на 19 сентября. Думу избирают на пять лет по смешанной системе: 225 мест занимают по партийным спискам (пропорциональная часть), еще 225 — по одномандатным округам (мажоритарная часть).

В конце января в Татарстане стартовала подготовка к выборам. Сейчас в Госдуме работают 15 депутатов от республики: 6 были избраны по одномандатным округам, а 9 — по партийным спискам. В Татарстане зарегистрированы 33 партии, из них 13 имеют право участвовать в избирательной кампании без сбора подписей.



Татьяна Леухина