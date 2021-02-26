Памфилова прокомментировала слова Жириновского о переносе выборов в Госдуму

Запланированные на сентябрь 2021 года выборы в Госдуму не будут переносить, поскольку это нецелесообразно и нереально. Такое мнение выразила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

«Я предполагаю, что нет [не будут перенесены выборы]. Мне кажется, надо заканчивать спекуляции на эту тему. Если я сказала сегодня, что до 20 июня президент уже должен издать указ, вот когда, куда переносить, кто к этому готов?» — передает ТАСС ее слова.

Перенос выборов на более близкий срок технически невозможен, подчеркнула Памфилова.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

На этой неделе лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что начало лета — самый благоприятный период для досрочных выборов в Госдуму. По его мнению, в конце марта Дума может быть распущена, а в конце июня можно провести выборы.

По закону четырех месяцев может хватить для подготовки к выборам. А эпидемиологическая обстановка будет лучше летом, а не осенью, добавил Жириновский.

Выборы в Государственную думу восьмого созыва назначили на 19 сентября. В Татарстане подготовка к ним стартовала в конце января. Сейчас в Госдуме работают 15 депутатов от республики: шесть избрали по одномандатным округам, а девять — по партийным спискам. В Татарстане зарегистрированы 33 партии, из них 13 имеют право участвовать в избирательной кампании без сбора подписей.

Татьяна Леухина