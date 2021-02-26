Вакцинацию от COVID-19 прошли около 4 млн россиян

Фото: Максим Платонов (архив)

По данным Минздрава России на 10 февраля, прививку от коронавируса сделали 3,9 млн россиян, пишет ТАСС.

«Прививку получили уже около 4 млн человек», — заявил заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

Напомним, массовая вакцинация населения от СOVID-19 в России и Татарстане стартовала 18 января. На сегодняшний день в республике прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали 75 922 человека, в том числе за сутки 2 172. Вторую дозу получили 13 620 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также в Татарстане увеличилось число пунктов вакцинации от коронавируса. Прививку от коронавируса на сегодняшний день можно сделать в 153 пунктах.



Татьяна Демина