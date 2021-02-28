Российский военный корабль вошел в порт Судана

Фрегат «Адмирал Григорович» зашел в Порт-Судан в Красном море. Это первый в новейшей истории визит боевого российского корабля в этот порт.

Здесь, по соглашению России и Судана, создадут пункт материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ. В ходе визита планируется пополнить запасы фрегата, а личный состав будет отдыхать после участия в многонациональных военно-морских учениях, передает «РИА Новости».



Фото: wikimedia.org

Президент России Владимир Путин поручил создать военную базу в Судане в ноябре 2020 года. В пункте ВМФ Россия сможет разместить не больше четырех кораблей, а военных там должно содержаться не больше 300. Россия по соглашению получит право ввозить и вывозить через морские порты и аэродромы Судана «любое вооружение, боеприпасы, оборудование», необходимое для работы базы и «для выполнения задач военными кораблями». Судан предоставляет землю безвозмездно.