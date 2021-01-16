Лукашенко объяснил, почему протесты в Белоруссии затянулись

В Белоруссии несанкционированные акции протеста затянулись из-за закрытых границ по причине пандемии коронавируса. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.

— Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу, — сказал он.

По мнению белорусского лидера, люди, которые работали в России, остались в стране, «а работать не хотят».

Протестующие в Белоруссии в последнее время «ходили по 10-12 тысяч», а «фотографировали ситуацию и в Telegram-каналы выдавали 200 тысяч», добавил Лукашенко. Фрагмент его интервью опубликован в Telegram-канале журналистки Наили Аскер-заде.



В Белоруссии акции протеста вспыхнули после прошедших 9 августа выборов президента страны, по итогам которых Лукашенко победил в шестой раз и набрал 80,1% голосов.

В конце декабря в Белоруссии Генпрокуратура возбудила уголовные дела о создании экстремистского формирования против экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской и других оппозиционеров.



Татьяна Леухина