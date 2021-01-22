В Татарстане начали замерять уровень кислорода в водоемах республики

В Татарстане начали замерять уровень кислорода в водоемах республики. Об этом рассказали в Госкомитете по биоресурсам Татарстана.

Специалисты замерили уровень кислорода на озере Каракуль в Нижнекамске. Вместе со специалистами Закамского территориального управления Минэкологии РТ отобрали пробы воды на содержание в ней кислорода. Результаты помогут определить дальнейшие меры для благополучной зимовки рыбы.

Зимой в это время происходит «замор рыбы» по причине нехватки кислорода в условиях маловодья. Чтобы рыба не замерзла и могла дышать, во льду пробуривают лунки и майны, их закладывают камышом, чтобы они не замерзали и для обеспечения аэрации.



Фото: eco.tatarstan

В прошлом году на озере Нижний Кабан сотрудники Минэкологии РТ вместе со специалистами МЧС по РТ и Госкомитета по биологическим ресурсам пробурили более 50 лунок.



Ольга Плешкова