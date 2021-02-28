Жители поселка под Казанью помешали спецтехнике, которая приехала на строительство вышки 5G

Фото: кадр видео из соцсети

Жители поселка Совхоз Пятилетка в Мамадышском районе Татарстана выступили против строительства вышки 5G. Видео опубликовано в соцсетях.

На кадрах видно, что на место прибыла спецтехника. Жители поселка начали мешать проведению строительных работ. Видно, что на место приехали сотрудники полиции.

— Айда! Чего боитесь? Кого боитесь? Я здесь живу 65 лет, неужели не имею право [протестовать], — сказала одна из протестующих женщин, призывая односельчан объединиться.

Сообщается, что народный сход продолжался около пяти часов.

Ранее татарстанцев призвали не бояться вышек 5G. Эксперты объяснили, что риски от современных сетей связи значительно меньше, чем, скажем, от микроволновой печи или даже настенного телевизора.

Ольга Плешкова