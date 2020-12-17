Татарстанцев призвали не бояться вышек 5G

Вышки 5G не опасны для здоровья и не стоит бояться их излучения. Об этом заявил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Айрат Хайруллин в ходе прямого эфира.

— С точки зрения излучения переживать не стоит, потому что нормы излучения в РФ одни из самых жестких в мире. Если сравнивать со скандинавскими странами, нормы излучения сотовой связи жестче в 10 раз и намного выше и жестче, чем в США. В цифрах это 10 микроватт на 1 кв. метр, — заверил он.

Фото: digital.tatarstan.ru (архив)

Хайруллин уточнил, что на сегодняшний день в республике нет ни одной действующей вышки 5G.

В начале декабря глава Роспотребнадзора Татарстана Марина Патяшина рассказала о росте обращений граждан, жалующихся на облучение от вышек 5G. Летом в Дербышках местные жители устроили сход из-за установки 5G вышки.



Разговоры о том, что излучение сетей 5G может оказывать негативное влияние на человеческий организм, с обострением ситуации с COVID-19 в мире. Люди начали поджигать базовые станции, считая, что вышки провоцировали распространение коронавируса.

В Казани в это время стали продаваться кремы якобы от излучения 5G, а в Зеленодольском районе республики неизвестные даже подожгли вышку.

Татьяна Леухина