«Синтез» проиграл «Динамо» в первом матче 1/8 финала Еврокубка LEN

«Синтез» дома уступил московскому «Динамо» (12:14) в первом матче 1/8 финала Кубка Европы LEN по водному поло.

Казанцы сразу же повели в счете 2:0, но ближе к концу стартовой четверти динамовцы отыгрались. На этом москвичи не остановились и забили еще дважды, на что команда хозяев ответила голом Закирова. Несмотря на все усилия казанцев, гости все равно ушли на второй перерыв ведя в два мяча — 4:6.

В третьей и заключительной четвертях команды обменивались голами. Несколько раз разрыв в счете достигал трех мячей. За 20 секунд до конца матча «Синтез» имел возможность реализовать большинство, но хозяева не попали в ворота. Табло казанского «Оргсинтеза» зафиксировало итоговый счет 14:12 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал ватерполист «Динамо» Бугайчук, забивший 4 мяча. В составе казанской команды по три гола забили Закиров и Бычков.

Теперь для выхода в следующий раунд Еврокубка «Синтезу» необходимо выиграть у «Динамо» с преимуществом в три мяча.

Напомним, ранее несколько игроков «Синтеза» приняли участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Токио в составе сборной России.