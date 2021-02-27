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В селе Бурды Тукаевского района Татарстана отменили карантин по бешенству

18:44, 27.02.2021
В селе Бурды Тукаевского района Татарстана отменили карантин по бешенству
Фото: pixabay.com

На территории села Бурды Тукаевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов 26 февраля.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Карантин в связи с заболеванием бешенством животных в селе ввели 24 декабря 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине февраля карантин по бешенству животных отменили в селе Русский Каран Мензелинского района.

22 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов установил карантин в Заинском районе республики. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) обнаружена в охотничьем хозяйстве «Елховлес».

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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