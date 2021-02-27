В селе Бурды Тукаевского района Татарстана отменили карантин по бешенству

На территории села Бурды Тукаевского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных. Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов 26 февраля.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Карантин в связи с заболеванием бешенством животных в селе ввели 24 декабря 2020 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине февраля карантин по бешенству животных отменили в селе Русский Каран Мензелинского района.



22 февраля президент Татарстана Рустам Минниханов установил карантин в Заинском районе республики. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) обнаружена в охотничьем хозяйстве «Елховлес».

Татьяна Леухина