В селе Мензелинского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных
В селе Русский Каран Мензелинского района Татарстана отменили карантин, введенный в связи с неблагополучием по заболеванию животных бешенством. Соответствующий указ в минувшую среду подписал президент РТ Рустам Минниханов.
Документ вступает в силу со дня его подписания. Карантин в селе ввели 2 декабря 2020 года.
26 января в охотничьем хозяйстве «Ямашское» Альметьевского района Татарстана ввели карантин из-за выявления эпизоотического очага африканской чумы свиней. Первая угрожаемая зона по АЧС установлена в селе Верхняя Уратьма Нижнекамского района РТ. Вторая угрожаемая зона определена для 23 районов: Азнакаевского, Аксубаевского, Алексеевского, Альметьевского, Бугульминского, Елабужского, Заинского, Кукморского и других.
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