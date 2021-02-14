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В селе Мензелинского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных

08:45, 14.02.2021
В селе Мензелинского района Татарстана отменили карантин по бешенству животных
Фото: pixabay.com

В селе Русский Каран Мензелинского района Татарстана отменили карантин, введенный в связи с неблагополучием по заболеванию животных бешенством. Соответствующий указ в минувшую среду подписал президент РТ Рустам Минниханов.

Документ вступает в силу со дня его подписания. Карантин в селе ввели 2 декабря 2020 года.

Фото: pxhere.com

26 января в охотничьем хозяйстве «Ямашское» Альметьевского района Татарстана ввели карантин из-за выявления эпизоотического очага африканской чумы свиней. Первая угрожаемая зона по АЧС установлена в селе Верхняя Уратьма Нижнекамского района РТ. Вторая угрожаемая зона определена для 23 районов: Азнакаевского, Аксубаевского, Алексеевского, Альметьевского, Бугульминского, Елабужского, Заинского, Кукморского и других.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
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