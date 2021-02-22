В Заинском районе Татарстана установили карантин из-за вспышки АЧС

Президент Татарстана Рустам Минниханов установил карантин в Заинском районе республики. Вспышка африканской чумы свиней (АЧС) обнаружена в охотничьем хозяйстве «Елховлес».

Согласно указу президента РТ, эпизоотический очаг установлен в пределах 500 м от 55,0736° северной широты и 51,8441° восточной долготы. В радиусе 5 км от этой точки определена первая угрожаемая зона.

Из документа следует, что в охотничьем хозяйстве «Елховлес» выявлено заболевание АЧС среди диких кабанов.

Ранее в Минсельхозпроде РТ отмечали, что в Татарстане неблагополучными по распространению африканской чумы свиней остаются Елабужский, Заинский и Альметьевский районы республики.