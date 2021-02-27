В Татарстане задолженность по аренде муниципального имущества и земельных участков составила 520,4 млн рублей

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане на начало 2021 года общая сумма задолженности по договорам аренды составила 520,4 млн рублей. Из них 480,5 млн рублей -за земельные участки и 40 млн руб. — за имущество.

За 2020 год сумма задолженности увеличилась на 127,5 млн рублей. По имуществу задолженность снизилась на 7,3 млн рублей, по земле возросла на 134,8 млн рублей. Без учета Казани, в целом задолженность по земле снизилась на 18,3 млн рублей.

Доля столицы Татарстана в общей сумме задолженности составляет более 66%, 22% приходится на город Набережные Челны, Чистопольский, Агрызскиий, Лаишевский и Нижнекамский районы. На оставшиеся 39 муниципалитетов приходится всего 12%, рассказал сегодня на совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев.

При этом в течение предыдущего года свою задолженность сократили 23 муниципальных образований, сообщает пресс-служба правительства РТ.

Ранее сообщалось, что в Татарстане организации коммунального комплекса задолжали за газ 444,5 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность снизилась менее чем на 10% — на 41,7 млн рублей.



На этой неделе СМИ сообщили о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) потребовала отменить итоги тендера кадастровой палаты на создание федеральной государственной информационной системы «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости» (ФГИС ЕИР).



Татьяна Леухина