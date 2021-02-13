Задолженность за газ в Татарстане в январе составила 444,5 млн рублей

Фото: Госстройнадзор РТ

В Татарстане организации коммунального комплекса задолжали за газ 444,5 млн рублей. Такие данные озвучил сегодня на совещании в Кабмине РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность снизилась менее чем на 10% — на 41,7 млн рублей. Своевременно не оплатили газ организации коммунального комплекса в 22 муниципалитетах. В январе сумма долга увеличилась на 82,5 млн.

Ранее сообщалось, что организации ЖКХ в Татарстане задолжали за электроэнергию 103,5 млн рублей.

Ольга Плешкова