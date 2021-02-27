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«Нефтехимик» одержал первую победу под руководством Новикова

16:05, 27.02.2021
«Нефтехимик» одержал первую победу под руководством Новикова
Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Нефтехимик» на выезде обыграл омский «Иртыш» (2:1) в матче 27-го тура Футбольной Национальной лиги (ФНЛ).

Гости открыли счет уже на 14-й минуте встречи. После сольного прохода Уридии, мяч в ворота «Иртыша» отправил Кленкин.

В самом начале второго тайма тот же Кленкин отличным пасом вывел Юшина один на один с вратарем и нападающий «Нефтехимика» удвоил преимущество своей команды. Несколько минут спустя Стефанович распечатал ворота Голубева, но нижнекамцы смогли удержать победный результат.

Это первая победа «Нефтехимика» в официальных матчах под руководством нового главного тренера Кирилла Новикова.

Напомним, ранее был избран новый президент ФНЛ, которым стал Алаев.

Олимп-Первенство ФНЛ. 27-й тур

«Иртыш» (Омск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 (0:1)

Голы: Стефанович (58) — Кленкин (14), Юшин (54).

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