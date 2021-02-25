Генсек РФС Александр Алаев избран новым президентом ФНЛ

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев стал новым президентом Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом сообщается на официальном сайте ФНЛ.

За кандидатуру Алаева проголосовали 19 участников из 22 голосовавших на общем собрании клубов лиги. Помимо него на должность претендовал и.о. главы ФНЛ Иван Шабанов.

Фото: 1fnl.ru

Новый президент лиги избран сроком на четыре года. На этом посту он сменит Игоря Ефремова, ушедшего в отставку в декабре прошлого года. Экс-глава руководил ФНЛ с момента его основания на протяжении последних 10 лет.

Алаев работает в структурах Российского футбольного союза (РФС) с 2007 года. В последние годы он работал в качестве генерального секретаря организации.