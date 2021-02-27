Синоптики Татарстана предупредили о метели с ухудшением видимости в ночь на воскресенье

Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях ночью и утром воскресенья. Сообщение опубликовано на сайте организации.

Так, в ночные и утренние часы 28 февраля на территории Татарстана местами сохранится метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минимальная температура воздуха ночью и утром -10..-15˚, при прояснениях до -19˚.

Вчера вечером и ночью в Татарстане была метель, сильный ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями в республике на автодорогах ограничили движение междугородних автобусов и большегрузов. Сегодня утром движение на трассах открыли.