Синоптики Татарстана предупредили о метели с ухудшением видимости в ночь на воскресенье
Синоптики Гидрометцентра Татарстана предупредили жителей республики о неблагоприятных погодных условиях ночью и утром воскресенья. Сообщение опубликовано на сайте организации.
Так, в ночные и утренние часы 28 февраля на территории Татарстана местами сохранится метель с ухудшением видимости до 1000 м и менее.
Минимальная температура воздуха ночью и утром -10..-15˚, при прояснениях до -19˚.
Вчера вечером и ночью в Татарстане была метель, сильный ветер. В связи с неблагоприятными погодными условиями в республике на автодорогах ограничили движение междугородних автобусов и большегрузов. Сегодня утром движение на трассах открыли.Общество Татарстан
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