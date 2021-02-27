В Татарстане открыли движение на трассах для грузовиков и автобусов

В Татарстане сняли временные ограничения на трассах, которые ввели накануне из-за метели и плохой видимости на дорогах. Об этом сообщает «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-вятского региона Федерального дорожного агентства».

В связи с улучшением погодных условий ограничения сняты на трассах:

М-7 Москва — Уфа;

Р-241 Казань — Ульяновск;

Р-239 Казань — Оренбург;

А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск;

А-151 Цивильск — Ульяновск.

Ранее в Татарстане ограничили движение автобусов и грузового транспорта из-за метели.



Ольга Плешкова