В Татарстане открыли движение на трассах для грузовиков и автобусов
В Татарстане сняли временные ограничения на трассах, которые ввели накануне из-за метели и плохой видимости на дорогах. Об этом сообщает «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-вятского региона Федерального дорожного агентства».
В связи с улучшением погодных условий ограничения сняты на трассах:
М-7 Москва — Уфа;
Р-241 Казань — Ульяновск;
Р-239 Казань — Оренбург;
А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск;
А-151 Цивильск — Ульяновск.
Ранее в Татарстане ограничили движение автобусов и грузового транспорта из-за метели.
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