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В Татарстане открыли движение на трассах для грузовиков и автобусов

09:13, 27.02.2021
В Татарстане открыли движение на трассах для грузовиков и автобусов
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане сняли временные ограничения на трассах, которые ввели накануне из-за метели и плохой видимости на дорогах. Об этом сообщает «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-вятского региона Федерального дорожного агентства».

В связи с улучшением погодных условий ограничения сняты на трассах:

М-7 Москва — Уфа;
Р-241 Казань — Ульяновск;
Р-239 Казань — Оренбург;
А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск;
А-151 Цивильск — Ульяновск.

Ранее в Татарстане ограничили движение автобусов и грузового транспорта из-за метели.

Ольга Плешкова
ОбществоАвто Татарстан
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