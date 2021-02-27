За январь 2021 года сельхозпроизводители Татарстана заработали 7,8 млрд рублей

За январь 2021 года сельхозпроизводители Татарстана смогли заработать 7,8 млрд. рублей, из них 6 млрд. приходится на животноводство. Об этом сегодня на совещании в Кабмине РТ рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Произведено 118 тыс. тонн молока, реализовано 109 тыс. тонн на сумму 2,8 млрд. рублей. При этом эффективность разная, так в Мамадышском, Нижнекамском, Ютазинском районах наращивают прибыль, другие районы стремятся уменьшить убытки. Только в 14 районах сельхозпроизводители надаивают выше среднереспубликанского уровня.

Фото: Максим Платонов (архив)

В среднем, надаивается более 3 850 тонн молока. От реализации получают прибыль около 102 млн. руб.

В этом году на повышение молочной продуктивности предусмотрено субсидий более 822 млн. рублей. При этом хозяйствам, которые увеличат поголовье молочных коров, дополнительно предусмотрено 314 млн. рублей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Татарстане на 14,1% выросло производство пищевых продуктов. Наибольший рост показали молоко и растительное масло.

Ольга Плешкова