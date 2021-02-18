В Татарстане почти на треть выросло производство молока и растительного масла

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2020 году в Татарстане на 14,1% выросло производство пищевых продуктов. Наибольший рост показали молоко и растительное масло.

Так, производство молока в республике подскочило на 31%, рассказал сегодня на брифинге первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РТ Наиль Залаков.

Нерафинированного растительного масла в Татарстане произвели на 29,3% больше, хлебобулочных изделий длительного хранения — на 10,2%, сливочного масла, а также кисломолочных продуктов — на 8,8%.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Замглавы Минсельхозпрода РТ отметил, что в магазинах продукция из республики представлена хорошо. Например, по таким позициям, как хлеб и хлебобулочные изделия, молочная продукция на прилавках от 65 до 95% местных товаров. Показатель по яйцам, сахару и курице составляет около 50%.

Экспорт пищевых продуктов по итогам года составляет около $273 млн.

Напомним, только с начала года в России стоимость подсолнечного масла поднялась на 9%.

