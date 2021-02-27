«Рубин» отправился в Москву на матч со «Спартаком»

«Рубин» отправился на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Москву, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча станет первой для казанцев официальной игрой в 2021 году. Соперником команды Леонида Слуцкого будет московский «Спартак».

«Спартак» — большая команда, всегда была, есть и остается. У них очень квалифицированный состав. Игра с «Динамо», на мой взгляд, была достаточно равная. Очень многое решили определенные нюансы в виде назначенного пенальти, например. В любом случае большая игра, и мы ее с нетерпением ждем», — прокомментировал соперника Слуцкий.

Для «Спартака» это уже вторая официальная игра в году. Ранее «красно-белые» проиграли московскому «Динамо» (0:2) и вылетели из розыгрыша Кубка России.

В составе «Спартака» может дебютировать Квинси Промес, вернувшийся нынешней зимой из амстердамского «Аякса». Голландец уже присоединился к тренировкам команды и готов выйти на поле. При этом игру в составе «Спартака» из-за перебора желтых карточек пропустит Джордан Ларссон.

Первая встреча команд в рамках первого круга чемпионата страны завершилась победой москвичей со счетом 2:0. Голами в той игре отметились Ларссон и Михаил Меркулов, отправивший мяч в свои ворота.

