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«Спартак» уступил «Динамо» в 1/8 финала и вылетел из Кубка России

21:28, 20.02.2021
«Спартак» уступил «Динамо» в 1/8 финала и вылетел из Кубка России
Фото: twitter.com/fcsm_official

«Спартак» в гостях проиграл московскому «Динамо» (0:2) в матче 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Бело-голубые» по разу отличились в каждом из таймов. В первой половине встречи пенальти реализовал Фомин, а после перерыва голом в ворота «Спартака» отметился Тюкавин.

Во втором тайме в составе «красно-белых» за вторую желтую карточку был удален Мозес.

Благодаря этой победе «Динамо» вышло в четвертьфинал турнира. «Спартак» закончил свои выступления в Кубке России.

Напомним, ранее из Кубка страны вылетел питерский «Зенит», проиграв «Арсеналу» (1:2).

СпортФутбол
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