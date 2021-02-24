«Аякс» сообщил о трансфере Промеса в московский «Спартак»

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес возвращается в московский «Спартак». Об этом сообщается на официальном сайте голландского клуба.

Трансфер 29-летнего футболиста обошелся «Спартаку» в 8,5 миллиона евро, которая при определенных условиях может вырасти до 11 млн евро. Футболист еще должен пройти медосмотр в московском клубе.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 годы и был одним из лидеров команды, вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17.



В середине декабря футболист был задержан полицией в Нидерландах по обвинению в ножевом ранении своего родственника.