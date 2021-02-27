Минтруд РФ заявил, что в России могут ввести новые трудовые книжки

Минтруд РФ заявил, что в России могут ввести новые трудовые книжки. При этом трудовые книжки старого образца будут по-прежнему действительны.

Как сообщает «Российская газета», предусматривается отмена устаревших нормативных документов. Для бумажной версии документа разработали новый формат и порядок ведения.



Работодатель по-прежнему будет обязан вести записи в трудовой книжке. В книжке будет указываться информация о переводах с одной должности на другую, об увольнениях, основании для прекращения трудового договора и поощрениях за успехи.

Ранее сообщалось, что в России усилят контроль за сохранностью данных граждан о трудовой деятельности.

Ольга Плешкова