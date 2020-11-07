В России усилят контроль за сохранностью данных граждан о трудовой деятельности

Правительство РФ одобрило внесение изменений в федеральное законодательство в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Нововведения призваны повысить уровень сохранности данных граждан о их трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом. Это упростит представление информации о трудовом стаже при устройстве на работу и по месту требования.

Изменения вносятся в статьи 12 и 16 закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования» и статью 2 ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ».

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, что с 1 января 2021 года россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.

