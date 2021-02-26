В Челнах с завтрашнего дня возобновляются сельскохозяйственные ярмарки

В Набережных Челнах с субботы, 27 февраля, возобновляют работу сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По субботам с 8.00 до 15.00 ярмарки будут проходить на набережной Тукая перед стадионом «Строитель», на территории ипподрома и агропромышленного парка «Южный».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Участвовать в них могут сельчане, местные товаропроизводители, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств, садоводы-любители.

Последний раз ярмарки в Челнах проходили перед Новым годом — 26 и 27 декабря. При этом в республике продолжили работу шатровые ярмарки. На них можно купить мясо, сметану, разливное молоко, колбасы, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар и другую фермерскую продукцию, произведенную на территории Татарстана.

