Новости бизнеса

19:48 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

В Челнах с завтрашнего дня возобновляются сельскохозяйственные ярмарки

19:23, 26.02.2021
В Челнах с завтрашнего дня возобновляются сельскохозяйственные ярмарки
Фото: agro.tatarstan.ru

В Набережных Челнах с субботы, 27 февраля, возобновляют работу сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По субботам с 8.00 до 15.00 ярмарки будут проходить на набережной Тукая перед стадионом «Строитель», на территории ипподрома и агропромышленного парка «Южный».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Участвовать в них могут сельчане, местные товаропроизводители, индивидуальные предприниматели, владельцы личных подсобных хозяйств, садоводы-любители.

Последний раз ярмарки в Челнах проходили перед Новым годом — 26 и 27 декабря. При этом в республике продолжили работу шатровые ярмарки. На них можно купить мясо, сметану, разливное молоко, колбасы, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар и другую фермерскую продукцию, произведенную на территории Татарстана.

БизнесРозничная торговляОбщество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем