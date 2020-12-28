В Казани прошли заключительные сельскохозяйственные ярмарки

В Казани и Набережных Челнах 26 и 27 декабря прошли заключительные в 2020 году сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана. Однако фермеры привезут свои товары с столицу республики и в дни новогодних праздников.

Посетителей ярмарок с продукцией из районов Татарстана в прошедшие выходные в Казани встречали праздничной предновогодней программой и угощали чаем с выпечкой.

Отмечается, что в Татарстане продолжат свою работу шатровые ярмарки. Площадки открыты для посетителей ежедневно с 8.00 до 16.00 часов, в субботу с 6.00 до 15.00 часов.

Фото: agro.tatarstan.ru

Напомним, что ярмарки сельхозпродукции аграриев со всего Татарстана стартовали в Казани 12 сентября. Купить продукцию предлагалось на 15 площадках города.



Татьяна Демина