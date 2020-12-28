В Казани прошли заключительные сельскохозяйственные ярмарки
В Казани и Набережных Челнах 26 и 27 декабря прошли заключительные в 2020 году сельскохозяйственные ярмарки, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Татарстана. Однако фермеры привезут свои товары с столицу республики и в дни новогодних праздников.
Посетителей ярмарок с продукцией из районов Татарстана в прошедшие выходные в Казани встречали праздничной предновогодней программой и угощали чаем с выпечкой.
Отмечается, что в Татарстане продолжат свою работу шатровые ярмарки. Площадки открыты для посетителей ежедневно с 8.00 до 16.00 часов, в субботу с 6.00 до 15.00 часов.
Напомним, что ярмарки сельхозпродукции аграриев со всего Татарстана стартовали в Казани 12 сентября. Купить продукцию предлагалось на 15 площадках города.
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