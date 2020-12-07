В Татарстане шатровые ярмарки продолжат работу после Нового года

В Татарстане после новогодних праздников шатровые ярмарки продолжат свою работу. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпродовольствия РТ.

Ярмарки стартовали 12 сентября. На них можно купить мясо, сметану, разливное молоко, колбасы, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар и другую фермерскую продукцию, произведенную на территории республики. Предполагалось, что ярмарки будут работать до 26 декабря.

Фото: agro.tatarstan.ru

Шатровые ярмарки работают в Казани по следующим адресам:

Авиастроительный район — ул. Дементьева, 7; на перекрестке улиц Беломорская и Гудованцева;

Московский район — ул. Батыршина, 20;

Ново-Савиновский район — ул. Академика Лаврентьева, 10;

Приволжский район — ул. Юлиуса Фучика, 72;

Советский район — ул. Ломжинская, 2; ул. Закиева, 12 и ул. Липатова, 7 (пос. Дербышки).

Площадки работают ежедневно с 8.00 до 16.00 часов, а в субботу с 6.00 до 15.00 часов.

Татьяна Леухина