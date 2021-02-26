Новости общества

19:48 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ДУМ Татарстана приглашает волонтеров на акцию «Чистая мечеть»

18:56, 26.02.2021
ДУМ Татарстана приглашает волонтеров на акцию «Чистая мечеть»
Фото: dumrt.ru

ДУМ Татарстана приглашает юношей поучаствовать в акции «Чистая мечеть» в преддверии месяца Рамазан. По субботам волонтеры проводят субботники в мечетях Казани.

Уже были проведены уборки в мечетях «Казан нуры», «Салях», «Рамазан». Завтра волонтеры намерены убрать в казанской мечети Габдрахима Утыз Имэни. Вокруг строящегося храма необходимо убрать строительный мусор и навести порядок.

На субботник рекомендуется прийти в рабочей одежде, в масках и перчатках. Для участия необходимо записаться по телефону 8 (843) 237-86-18 (отдел социального развития ДУМ РТ).

Фото: ДУМ РТ

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении дат проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. 13 мая 2021 года определено днем, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам. Курбан-байрам начнется 20 июля.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем