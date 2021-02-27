Заседание суда по привлечению руководства банка «Спурт» к ответственности отложили до марта

Судебное заседание в Арбитражном суде Татарстана по рассмотрению заявления о привлечении контролировавших банка «Спурт» лиц к субсидиарной ответственности отложено на 4 марта. Об этом говорится в сообщении на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



В апреле прошлого года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало привлечь к субсидиарной ответственности Евгению Даутову и других руководителей банка «Спурт». Всего ведомство потребовало взыскать с них 4,68 млрд рублей.

Напомним, что в апреле 2017 года Центробанк ввел временную администрацию в «Спурте». Через некоторое время он лишился лицензии, а затем был признан банкротом.

Кроме того, 10 июня в суд поступило заявление о наложении обеспечительных мер на имущество лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности. Заявление удовлетворено частично — обеспечительные меры наложены на имущество лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности.