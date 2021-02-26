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Минтруд Татарстана напомнил о выходных днях в марте

18:10, 26.02.2021

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана напомнили о выходных днях в марте. Сообщение приводит пресс-служба ведомства.

Жители республики будут отдыхать 6, 7 и 8 марта.

Международный женский день — 8 марта — нерабочий праздничный день в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса РФ.

Фото: pixabay.com

Всего в 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель и одна длинная.

В декабре 2020 года Минтруд Татарстана публиковал подробный производственный календарь на 2021 год, в котором определены нерабочие праздничные дни в республике в следующем году. Общее количество выходных дней при пятидневной рабочей неделе в республике в этом году составит 121 день.

Ранее аналитики выяснили, как татарстанцы готовятся в 8 марта.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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