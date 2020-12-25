В 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель

В 2021 году россиян ждут семь коротких рабочих недель и одна длинная. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роструд.

Трехдневная рабочая неделя ждет работников в феврале — с 24 по 26 февраля, отдых с 21 по 23 февраля. В ноябре работать придется 1—3 ноября, отдых выпадает на 4—7 ноября (на 5 ноября перенесен выходной с 2 января).

Четырехдневная рабочая неделя установлена в марте — выходным станет Международный женский день, 8 марта.

Сразу две короткие трудовые недели ждут россиян в мае: выходные ожидаются с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Рабочие дни 4—7 мая и 11—14 мая.

Сокращенная рабочая неделя будет и в июне. В связи с празднованием Дня России (12 июня) выходным днем будет 14 июня, понедельник.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Короткая рабочая неделя ждет россиян в конце 2021 года — с понедельника (27 декабря) по четверг (30 декабря).

Самая длинная рабочая неделя, шестидневная, ожидает россиян с 15 по 20 февраля 2021 года.

Ранее Минтруда РТ опубликовало производственный календарь на следующий год, где можно узнать о нерабочих праздничных днях в Татарстане в 2021 году.



Татьяна Демина