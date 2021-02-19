Исследование: как татарстанцы готовятся к 23 февраля и 8 марта

В Татарстане 53% респондентов считают 23 февраля Днем всех мужчин, 75% опрошенных называют 8 марта Днем всех женщин. Праздником военнослужащих (33%) и днем борьбы за женское равноправие (11%) их называют гораздо реже. Около 2% вовсе не считают 23 февраля и 8 марта праздниками. Такие данные приводятся в исследовании «Яндекс.Маркета» (есть в распоряжении «Реального времени»).

Многие опрошенные женщины из Татарстана готовят подарки и на 23 февраля (85%), и на 8 марта (82%). Мужчины, в свою очередь, озабочены подарками на 8 марта (89%), дарить что-то кому-то на День защитника Отечества собирается треть опрошенных. Чаще всего презенты ожидают супругов, родителей и родственников. Друзья и коллеги обычно получают подарки в пять раз реже. Только 2% татарстанцев планируют дарить подарки на 8 марта коллегам. Аналогичный общероссийский показатель — 18%.

Только 21% опрошенных мужчин и 17% женщин сказали, что на 23 февраля и 8 марта они дарят «что-то стандартное». Еще меньше людей, которые прямо спрашивают друг у друга, что они хотят. Чаще всего при выборе подарка стараются угадать.

Самыми желанными подарками на 23 февраля мужчины называют деньги и парфюмерию, а также гаджеты, парфюмерию. Алкоголь, инструменты и особенно парфюмерию женщины дарят мужчинам довольно часто. Деньги и гаджеты — сравнительно редко.

Женщины на 8 марта в основном получают то, что они чаще всего загадывали: цветы, парфюмерию, украшения. Единственный популярный у женщин вариант подарка, который мужчины делают им сравнительно редко, — это ужин, вечеринка или квест.

В опросе, проведенном «Яндекс.Маркетом», приняли участие 1 747 пользователей интернета в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах России с населением более 100 тысяч человек, в их числе 150 жителей Татарстана.

Ранее исследование показало, что в Казани в этом году в 55% компаний не планируются проводить корпоративов ни в связи с Днем защитника Отечества, ни в связи с Международным женским днем.



Татьяна Леухина