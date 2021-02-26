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В Арбитражном суде РТ коронавирусом в этом году заразились 10 судей

14:08, 26.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Арбитражном суде РТ коронавирусом в этом году заразились 10 судей
Фото: realnoevremya.ru

Десять подтвержденных случаев COVID-19 было выявлено среди судей Арбитражного суда Татарстана в этом году. Об этом сообщил председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков на отчетном заседании.

По его словам, суду удалось избежать вспышки заболевания, а у заболевших не было серьезных осложнений. Тем не менее на 30% увеличилось количество выходов на больничный и среди судей Арбитражного суда Татарстана.

Напомним, по состоянию на 26 февраля в Татарстане зарегистрирован 17 871 случай COVID-19.

Общество Татарстан
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