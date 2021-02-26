В Арбитражном суде РТ коронавирусом в этом году заразились 10 судей

Десять подтвержденных случаев COVID-19 было выявлено среди судей Арбитражного суда Татарстана в этом году. Об этом сообщил председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков на отчетном заседании.

По его словам, суду удалось избежать вспышки заболевания, а у заболевших не было серьезных осложнений. Тем не менее на 30% увеличилось количество выходов на больничный и среди судей Арбитражного суда Татарстана.



Напомним, по состоянию на 26 февраля в Татарстане зарегистрирован 17 871 случай COVID-19.

