В Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса
За прошлые сутки выявили 52 новых случая коронавируса в Татарстане. Всего зарегистрирован 17 871 случай COVID-19, сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора РТ Миляуша Замалиева. Темп прироста составляет 0,3%.
Ситуация оценивается как стабильная с тенденцией к снижению темпов прироста, отметила Замалиева.
Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов заявил, что за весь период выздоровели 14 414 человек, в том числе 78 за минувшие сутки.
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