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В Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса

10:05, 26.02.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 52 новых случая коронавируса
Фото: Ринат Назметдинов

За прошлые сутки выявили 52 новых случая коронавируса в Татарстане. Всего зарегистрирован 17 871 случай COVID-19, сообщила пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора РТ Миляуша Замалиева. Темп прироста составляет 0,3%.

Ситуация оценивается как стабильная с тенденцией к снижению темпов прироста, отметила Замалиева.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов заявил, что за весь период выздоровели 14 414 человек, в том числе 78 за минувшие сутки.

ОбществоМедицина Татарстан
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