Жительница Челнов стала жертвой «романтического» мошенничества

Жительница Набережных Челнов стала жертвой «романтического» мошенничества. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

50-летняя женщина познакомилась с иностранцем в соцсети. На пятый день активной переписки он сообщил, что решил сделать подарок и отправляет ей посылку с семью тысячами долларов.

Через сутки женщину уведомили о поступлении этого приятного груза. Следом она получила сообщения о необходимости оформить «таможенный сертификат» за 650 долларов. Иностранный кавалер уверил ее, что часть расходов он возьмет на себя, а часть она компенсирует деньгами из посылки. Женщина перевела на указанные счета 88 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Уже после оформления процедуры женщина попыталась связаться с сотрудниками «таможенных служб», однако телефоны были недоступны. На сайте по отслеживанию посылок не подтвердился трек-номер почтового отправления. Тогда женщина поняла, что ее обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливаются лица мошенников, номера телефонов, с которых женщине звонили «официальные лица», зарегистрированы в Москве.

Ранее 33-летний житель Набережных Челнов стал жертвой мошенников и лишился 800 тысяч рублей. Ему позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что неизвестные оформили кредит на его имя и пытаются его обналичить.



Ольга Плешкова