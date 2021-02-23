Челнинец лишился 800 тысяч рублей, желая помочь в поимке мошенников

33-летний житель Набережных Челнов стал жертвой мошенников и лишился 800 тысяч рублей. Ему позвонил якобы сотрудник банка и заявил, что неизвестные оформили кредит на его имя и пытаются его обналичить, сообщает МВД по РТ.



Звонивший предложил помощь в обеспечении сохранности денег и попросил содействия в поимке злоумышленников. Работник банка представил сотрудника правоохранительных органов, который уверил жителя автограда в важности предстоящей операции, после чего тот согласился.

Под предлогами предотвращения мошенничества и погашения кредита мнимые сотрудники банка выманили у челнинца 800 тысяч рублей. Поняв, что попался на уловки мошенников, челнинец обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Известно, что подозреваемые звонили с номеров, зарегистрированных в Москве и Московской области.

Фото: pixabay.com

Ранее в Чувашии осудили 24-летнего жителя Нижнекамска за кражу с банковского счета. Он использовал мошенническую ссылку.

Маргарита Головатенко