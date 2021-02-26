Новым владельцем сайта Sports.ru стал инвестфонд политика Алексея Нечаева

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»/Елизавета Мищенко

Председатель партии «Новые люди» и основатель компании Faberlic Алексей Нечаев выкупил спортивный сайт Sports.ru через свой инвестиционный фонд.

Прежние владельцы проекта Герман Ткаченко (ему принадлежали 67,75% акций), Дмитрий Навоша (23,75%), Дмитрий Степанов (8%) и Юрий Дудь (0,5%) продали свои доли фонду. В сделку также вошли сеть спортивных блогеров United и маркетинговое агентство Fever Pitch.

При этом Навоша и Степанов останутся в совете директоров компании в роли наблюдателей.

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»/Елизавета Мищенко

Ежемесячная аудитория Sports.ru составляет более 20 миллионов человек. Сайт известен своим либеральным подходом к освещению спортивных событий.

Алексей Нечаев также является членом Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), созданного в 2011 году по предложению президента России Владимира Путина.

Ранее Нечаев побывал в Казани, где анонсировал запуск федеральной кампании по сбору идей. Подробнее о взглядах политика на проект — в материале «Реального времени».