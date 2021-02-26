«Синтез» дома сыграет с московским «Динамо» в матче 1/8 финала Еврокубка LEN
В субботу, 27 февраля, «Синтез» сыграет дома с московским «Динамо» в рамках первого матча серии 1/8 финала Еврокубка LEN.
В нынешнем сезоне команды встречались между собой четыре раза. Все матчи прошли в чемпионате России, в которых все четыре встречи остались за подопечными Марата Закирова.
Победитель серии будет определен по разнице забитых и пропущенных мячей по итогам двух матчевого противостояния. Сильнейшая из команд выйдет в четвертьфинал европейского турнира.
Напомним, «Синтез» начинал сезон с квалификации Лиги чемпионов, но не сумел пробиться в групповой этап. В Кубке Европы казанцы успешно прошли свою группу и гарантировали себе участие в плей-офф турнира.
Стартовая игра серии с московским «Динамо» состоится 27 февраля в Казани. Матч пройдет в казанском плавательном бассейне «Оргсинтез» и начнется в 18.00 по мск. Зрители на встречу допущены не будут из-за ограничений по ковидному протоколу турнира.
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Майдан».СпортВодные виды спортаОбщество
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