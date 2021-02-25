В мире число жертв коронавируса превысило 2,5 миллиона

В мире число умерших от коронавируса превысило 2,5 миллиона человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также из открытых источников.

По данным на 20:48, количество летальных случаев в мире достигло 2 501 626. Всего в мире зарегистрировано 112 737 085 случаев коронавируса.

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали еще пять случаев смерти от коронавируса. За весь период пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 328 человек.