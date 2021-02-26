10 команд со всей России будут участвовать в конкурсе на разработку дизайна казанского метро

Уже 10 команд со всей России подали заявки на участие в конкурсе на лучшую концепцию интерьеров станций второй линии Казанского метрополитена. Об этом сообщается на странице «Татинвестгражданпроекта» в Instagram.

Цель конкурса — создание архитектурных концепций интерьеров платформ четырех станций второй линии Казанского метрополитена: Улица Академика Сахарова, 100-летие ТАССР, 10-й микрорайон, Улица Юлиуса Фучика. За каждую архитектурную концепцию станции метрополитена ожидается награда в 500 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, прием заявок стартовал 25 января, они будут приниматься до 19 марта включительно.

Вторая линия казанского метрополитена будет включать в себя 12 станций и 11 перегонов длиной 19,98 километра. Проектировщик данных объектов — «Татинвестгражданпроект». Первый участок протяженностью 5,75 км пройдет в Приволжском и Советском районах Казани. На отрезке планируется построить четыре станции метро.



Строительство первого участка второй линии метро от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» началось в 2018 году. В сентябре 2020-го его приостанавливали.



В четверг руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заметила, что строительство метро — процесс достаточно долгий и дорогостоящий.