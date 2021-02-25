Галимова: «Не помню, чтобы хоть одна станция метро была построена в изначально установленные сроки»

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова прокомментировала ход строительства казанского метро:

«Вы знаете, что этот процесс достаточно долгий и дорогостоящий. И я еще не помню, чтобы хоть одна станция метро была построена в те изначально установленные сроки, которые проговаривались в начале строительства. Я думаю, что сам застройщик, который ведет работу, не возьмется обозначить».

Строительство первого участка второй линии метро от станции метро «Фучика» до станции метро «Сахарова» началось в 2018 году. В сентябре 2020-го его приостанавливали. Сотрудники Ростехнадзора выявили, что строительно-монтажные работы продолжаются без разрешения на строительство и оценки соответствия проектной документации требованиям технических регламентов.

Первый участок протяженностью 5,75 км пройдет в Приволжском и Советском районах Казани. На отрезке планируется построить четыре станции метро.